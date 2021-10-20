В Италии снизили возрастной ценз для голосования на выборах в Сенат
Среда, 20 октября 2021, 09:05
Президент Маттарелла 19 октября подписал закон, предоставляющий 18-летним гражданам право голосования на выборах в Сенат.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.
Перед этим для голосования необходимо было достичь 24-летнего возраста. Теперь возрастной ценз такой же, как и для избрания нижней палаты парламента.
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Конституционная реформа коснется избирательного права почти 4 млн итальянцев, которым от 18 до 24 лет.
Новое право они смогут впервые применить на следующих парламентских выборах в 2023 году.
Напомним, осенью 2020 года почти 70% итальянцев на референдуме высказались за сокращение количества депутатов в обеих палатах законодательного органа.
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