В Англії медики закликають негайно повернути частину ковід-обмежень

Об’єднання медиків Національної служби здоров’я закликали уряд негайно перейти до запасного "плану Б" та повернути частину ковід-обмежень, передусім масковий режим в приміщеннях, щоб уникнути значного погіршення ситуації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BBC.

"Нацслужба готується до того, що наступна зима стане можливо найскладнішою в історії. Уряду час невідкладно задіяти "план Б"… Не варто зволікати до часу, кокл показники заражень зовсім злетять і навантаження на медичну систему стане завеликим", - заявив керівник об’єднання Метью Тейлор.

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В уряді повідомили, що не мають намірів посилювати обмеження, але пильно стежать за цифрами. Зараз Англія продовжує жити за "планом А" - вакцинація третьою дозою тих, хто отримав щеплення серед перших, вакцинація підлітків від 12 років однією дозою та рекомендація маскового режиму в приміщеннях.

"План Б", який озвучили на випадок невдачі такої стратегії та перевантаження медичної системи, передбачає обов’язкову вимогу маски і ковід-сертифікатів у деяких місцях і рекомендація дистанційної роботи.

У Британії останнім часом знову стрімко зростає кількість заражень, але смертей набагато менше, аніж з такими ж показниками під час зимової хвилі, коли вакцинація в країні тільки починалася.

Середній щоденний приріст заражень на початку жовтня складав 34 тисячі випадків, зараз - вже понад 44 тисячі. У вівторок повідомили про найбільшу кількість смертей з березня.