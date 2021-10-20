В Англии медики призывают немедленно вернуть часть ковид-ограничений

Объединение медиков Национальной службы здоровья призвали правительство немедленно перейти к запасному "плану Б" и вернуть часть ковид-ограничений, прежде всего масочный режим в помещениях, чтобы избежать значительного ухудшения ситуации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BBC.

"Нацслужба готовится к тому, что следующая зима станет возможно самой сложной в истории. Правительству нужно безотлагательно задействовать "план Б"... Не стоит медлить до времени, когда показатели заражений совсем взлетят и нагрузка на медицинскую систему станет слишком большой", - заявил руководитель объединения Мэтью Тейлор.

Читайте также Ошибки правительства Британии в начале пандемии стоили тысячи жизней - отчет парламента

В правительстве сообщили, что не намерены усиливать ограничения, но пристально следят за цифрами. Сейчас Англия продолжает жить по "плану А" - вакцинация третьей дозой тех, кто получил прививку среди первых, вакцинация подростков от 12 лет одной дозой и рекомендация масочного режима в помещениях.

"План Б", который озвучили в случае неудачи такой стратегии и перегрузки медицинской системы, предусматривает обязательное требование маски и ковид сертификатов в некоторых местах и ​​рекомендацию дистанционной работы.

В Британии в последнее время снова стремительно растет число заражений, но смертей намного меньше, чем с такими же показателями во время зимней волны, когда вакцинация в стране только начиналась.

Средний ежедневный прирост заражений в начале октября составлял 34 000 случаев, сейчас - уже более 44 000. Во вторник сообщили о наибольшем с марта количество смертей.