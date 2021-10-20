Президент Румунії збирає термінову нараду через критичну ситуацію з коронавірусом

Президент Румунії Клаус Йоганніс скликав збори всіх органів охорони здоров'я, що беруть участь в боротьбі з пандемією коронавірусу, оскільки число смертей, пов'язаних з COVID, досягло нового рекордного рівня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Відсутність конкретних дій з боку влади викликає тривогу, і сьогоднішні цифри, на жаль, підтверджують, що те, що повинно було бути зроблено досі, не було зроблено", - йдеться в заяві Йоганніса.

Він додав, що скличе зустріч, щоб встановити нові чіткі обмежувальні заходи зі скорочення поширення інфекцій в даний час, давши зрозуміти, що можуть бути введені нові обмеження.

Засідання заплановано на середу, коли парламент проведе голосування за новий уряд на чолі з Дачіаном Чолошем.

Йоганніс сказав, що підготовка до четвертої хвилі пандемії була недостатньою. Він зазначив, що зараз не час шукати винних, а треба діяти, щоб подолати національну трагедію.

Він також виступив проти теорій змови і розповсюджувачів фейковий новин, які виступають проти вакцин, оскільки людей заохочували відмовлятися від "реального вирішення, яке могло б врятувати їх життя".

Румунія посідає друге місце з кінця за рівнем вакцинації в Європейському союзі, випереджаючи лише Болгарію.

Уряд запровадив комендантську годину для нещеплених, і планує зробити щеплення обов'язковими для працівників охорони здоров'я, лікарів і медсестер.