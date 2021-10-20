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Укр / Рус

Президент Румынии собирает срочное совещание из-за критической ситуации с коронавирусом

Среда, 20 октября 2021, 10:32

Президент Румынии Клаус Йоханнис созвал собрание всех органов здравоохранения, участвующих в борьбе с пандемией коронавируса, поскольку число смертей, связанных с COVID, достигло нового рекордного уровня.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Отсутствие конкретных действий со стороны властей вызывает тревогу, и сегодняшние цифры, к сожалению, подтверждают, что то, что должно было быть сделано до сих пор, не было сделано", - говорится в заявлении Йоханниса.

Он добавил, что созовет встречу, чтобы установить новые четкие ограничительные меры по сокращению распространения инфекций в настоящее время, дав понять, что могут быть введены новые ограничения.

Заседание намечено на среду, когда парламент проведет голосование за новое правительства во главе с Дачианом Чолошем.

Йоханнис сказал, что подготовка к четвертой волне пандемии была недостаточной. Он отметил, что сейчас не время искать виновных, а нужно действовать, чтобы преодолеть национальную трагедию.

Он также выступил против теорий заговора и распространителей фейковых новостей, выступающих против вакцин, поскольку людей поощряли отказываться от "реального решения, которое могло бы спасти их жизни".

Румыния занимает второе место с конца по уровню вакцинации в Европейском Союзе, опережая только Болгарию.

Правительство ввело комендантский час для непривитых, и планирует сделать прививки обязательными для работников здравоохранения, врачей и медсестер.

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