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Президент Румунії визначив кандидата на посаду нового прем'єр-міністра

Понеділок, 11 жовтня 2021, 19:26

Президент Румунії Клаус Йоганніс запропонував лідеру центристської партії USR-PLUS Дачіану Чолошу сформувати новий уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Agerpres.

"Політичні партії виступили з різними підходами, з різними пропозиціями, які представники цих партій представили громадськості. З усіх цих пропозицій я прийняв одну, яку я буду втілювати в життя, а саме я вирішив призначити на позицію кандидата на пост прем'єр-міністра Дачіану Чолоша", - сказав Йоганніс після консультацій з усіма партіями.

Чолош заявив, що його партія готова взяти на себе відповідальність за уряд і почати переговори з іншими сторонами.

"Наша мета - вивести Румунію з кризи, і для цього нам буде потрібно велика відповідальність з боку всіх політичних сил. Ми проведемо засідання Національного бюро, щоб сформувати переговорну групу і сформувати мандат в найкоротші терміни", - сказав він.

Якщо протягом 60 днів новий уряд двічі не отримає підтримку, президент буде змушений розпустити парламент і призначити дострокові вибори.

Нагадаємо, парламент Румунії 5 жовтня проголосував за вотум недовіри уряду прем’єр-міністра Флоріна Кицу.

На парламентських виборах у грудні минулого року при владі опинилася правоцентристська коаліція PNL, USR-PLUS та Демократичного союзу угорців Румунії.  

Втім, майже від самого початку всередині самої коаліції почалися тертя. Старт кризі дало звільнення міністра охорони здоров’я Влада Войкулеску, який представляв USR-PLUS.

Згодом, міністри USR-Plus пішли у відставку на початку вересня після того, як Кицу звільнив їхнього міністра юстиції через суперечку про фонд регіонального розвитку, і заявили, що коаліція може продовжувати діяти лише з іншим прем'єром.

Детальніше читайте у статті - Криза європейської Румунії: які проблеми вийшли назовні з відставкою уряду.      

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