Посли G7 привітали прийняття закону про статус НАБУ
Посли країн "Великої сімки" привітали схвалення Верховною Радою законопроєкту щодо змін до законодавства про Національне антикорупційне бюро України.
Як повідомляє "Європейська правда", про це вони заявили у спільному Twitter.
"Посли G7 вітають прийняття Верховною Радою закону про НАБУ та його міжпартійну підтримку. Це крок уперед у зміцненні незалежних антикорупційних інституцій. Прозорість та конкурентоспроможність при виборі нового директора матимуть вирішальне значення", - зазначили посли.
Посли G7 вітають прийняття @verkhovna_rada закону про НАБУ та його міжпартійну підтримку. Це крок уперед у зміцненні незалежних антикорупційних інституцій. Прозорість та конкурентоспроможність при виборі нового директора матимуть вирішальне значення.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 20, 2021
Прийняття закону привітав також посол ЄС в Україні Матті Маасікас, зазначивши, що представництво ЄС готове підтримати прозорий процес відбору нового директора НАБУ.
Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада 304 голосами підтримала у другому читанні законопроект, за яким директора Національного антикорупційного бюро України має призначати та звільняти з посади Кабінет міністрів України.
В конкурсній комісії мають бути представники міжнародних та іноземних організацій.
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