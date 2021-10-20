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Посли G7 привітали прийняття закону про статус НАБУ

Середа, 20 жовтня 2021, 11:22

Посли країн "Великої сімки" привітали схвалення Верховною Радою законопроєкту  щодо змін до законодавства про Національне антикорупційне бюро України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вони заявили у спільному Twitter.

"Посли G7 вітають прийняття Верховною Радою закону про НАБУ та його міжпартійну підтримку. Це крок уперед у зміцненні незалежних антикорупційних інституцій. Прозорість та конкурентоспроможність при виборі нового директора матимуть вирішальне значення", - зазначили посли.

Прийняття закону привітав також посол ЄС в Україні Матті Маасікас, зазначивши, що представництво ЄС готове підтримати прозорий процес відбору нового директора НАБУ.

Нагадаємо, 19 жовтня Верховна Рада 304 голосами підтримала у другому читанні законопроект, за яким  директора Національного антикорупційного бюро України має призначати та звільняти з посади Кабінет міністрів України. 

В конкурсній комісії мають бути представники міжнародних та іноземних організацій.

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