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Послы G7 приветствовали принятие закона о статусе НАБУ

Среда, 20 октября 2021, 11:22

Послы стран "Большой семерки" приветствовали принятие Верховной Радой законопроекта об изменениях в законодательство о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они заявили в совместном Twitter.

"Послы G7 приветствуют принятие Верховной Радой закона о НАБУ и его межпартийную поддержку. Это шаг вперед в укреплении независимых антикоррупционных институтов. Прозрачность и конкурентоспособность при выборе нового директора будут иметь решающее значение", - отметили послы.

Принятие закона приветствовал также посол ЕС в Украине Матти Маасикас, отметив, что представительство ЕС готово поддержать прозрачный процесс отбора нового директора НАБУ.

Напомним, 19 октября Верховная Рада 304 голосами поддержала во втором чтении законопроект, согласно которому директора Национального антикоррупционного бюро Украины должен назначать и увольнять Кабинет министров Украины.

В конкурсной комиссии должны быть представители международных и иностранных организаций.

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