Послы G7 приветствовали принятие закона о статусе НАБУ

Послы стран "Большой семерки" приветствовали принятие Верховной Радой законопроекта об изменениях в законодательство о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом они заявили в совместном Twitter.

"Послы G7 приветствуют принятие Верховной Радой закона о НАБУ и его межпартийную поддержку. Это шаг вперед в укреплении независимых антикоррупционных институтов. Прозрачность и конкурентоспособность при выборе нового директора будут иметь решающее значение", - отметили послы.

Посли G7 вітають прийняття @verkhovna_rada закону про НАБУ та його міжпартійну підтримку. Це крок уперед у зміцненні незалежних антикорупційних інституцій. Прозорість та конкурентоспроможність при виборі нового директора матимуть вирішальне значення. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 20, 2021

Принятие закона приветствовал также посол ЕС в Украине Матти Маасикас, отметив, что представительство ЕС готово поддержать прозрачный процесс отбора нового директора НАБУ.

Напомним, 19 октября Верховная Рада 304 голосами поддержала во втором чтении законопроект, согласно которому директора Национального антикоррупционного бюро Украины должен назначать и увольнять Кабинет министров Украины.

В конкурсной комиссии должны быть представители международных и иностранных организаций.

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