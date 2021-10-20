Як хвороба Земана поклала край чеській агентурі Кремля

Глава президентської адміністрації, якому висунуто звинувачення у створенні загроз роботі демократичних інституцій і якому загрожує ув’язнення на 20 років – саме це стало топ-новиною минулого дня у Чехії.

Питання позбавлення повноважень президента Мілоша Земана, яке ще донедавна викликало стільки суперечок, остаточно вирішено. Але процес їхньої передачі швидким не буде – ситуацію ускладнює те, що країна знаходиться посеред процесу передачі влади після парламентських виборів.

А на додачу – один із топ-чиновників, якій мав би отримати частину президентських повноважень, виявився замішаним у розкритій спробі захоплення державної влади.

Що ж відбувається у Чехії? І яким може стати шлях вирішення нинішньої політичної кризи? Про це читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Паченка Злочини навколо Земана: як оточення президента обманювало Чехію.

Увечері 18 жовтня спікер Сенату (верхньої палати парламенту) Мілош Вистрчил отримав листа про те, що президент Мілош Земан поки не може виконувати свої обов’язки і що в найближчі тижні можливість його повернення до роботи малоймовірна. Також йшлося про те, що керівник Офісу президента Республіки Вратіслав Минарж був ознайомлений з думкою Центрального військового госпіталю вранці в середу, 13 жовтня.

Цей лист призвів до двох кардинальних наслідків. По-перше, він дав підстави стверджувати про необхідність передачі президентських повноважень. Та водночас цей лист вказав на злочин, вчинений у найближчому президентському оточенні, до якого виявилося долученим і нинішнє керівництво країни.

13 жовтня, коли відсутність інформації про стан здоров’я президента вже дала підстави говорити про можливе відсторонення, Центральний військовий госпіталь відвідав спікер Палати депутатів (нижньої палати чеського парламенту) Радек Вондрачек - нібито на особисте запрошення Земана.

Із шпиталю Вондрачек виніс вкрай важливий документ – указ про скликання першого засідання новообраної Палати депутатів.

Цей візит мав зняти сумніви у здатності президента виконувати свої обов’язки. Більш того, було анонсовано, що незабаром, виписавшись з реанімації, Земан прийме і голову блоку SPOLU Петра Фіалу, якого нова коаліція висуває у прем’єри, а також збирається бути присутнім на нагородженні державними відзнаками 28 жовтня.

Лист директора Центрального військового госпіталю дозволяє стверджувати, що вся ця історія – суцільна неправда. Адже, як свідчать лікарі, Земан не міг підписати документ, і його підпис було фальсифіковано, можливо – його дружиною.

Також викликав підозри оприлюднений вже після госпіталізації президента указ про призначення судді.

На думку поліції, таке приховування стану президента та фальсифікація його підпису "має ознаки кримінального правопорушення проти республіки".

Хоча в поліції утримались від уточнень, всі політики одностайні в тому, що звинувачення стосуються в першу чергу канцлера Замку (голови президентської адміністрації) Вратислава Минаржа.

Які сили могли ініціювати історію із, нібито, поліпшенням стану президента та яким може бути вихід із нинішньої кризи в Чехії читайте в статті Юрія Панченка Злочини навколо Земана: як оточення президента обманювало Чехію.