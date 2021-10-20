Как болезнь Земана положила конец чешской агентуре Кремля

Глава президентской администрации, которому предъявлено обвинение в создании угрозы работе демократических институтов и которому грозит заключение на 20 лет - именно это стало топ-новостью прошедшего дня в Чехии.

Вопрос о лишении полномочий президента Милоша Земана, который еще недавно вызывал много споров, окончательно решен. Но процесс их передачи быстрым не будет - ситуацию осложняет то, что страна находится посреди передачи власти после парламентских выборов.

А в придачу - один из топ-чиновников, которой должен получить часть президентских полномочий, оказался замешен в раскрытой попытке захвата государственной власти.

Что же происходит в Чехии? И каким может стать путь решения нынешнего политического кризиса? Об этом читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Паченко Преступления вокруг Земана: как окружение президента обманывало Чехию.

Вечером 18 октября спикер Сената (верхней палаты парламента) Милош Вистрчил получил письмо о том, что президент Земан пока не может выполнять свои обязанности и в ближайшие недели возможность его возвращения к работе маловероятна. Также речь шла о том, что руководитель Офиса президента Республики Вратислав Минарж был знаком с мнением Центрального военного госпиталя утром в среду, 13 октября.

Это письмо привело к двум кардинальным последствиям. Во-первых, оно дало основания утверждать о необходимости передачи президентских полномочий. Но одновременно это письмо указало на преступление, совершенное в ближайшем президентском окружении, к которому оказалось причастным и нынешнее руководство страны.

13 октября, когда отсутствие информации о состоянии здоровья президента уже дало основания говорить о возможном отстранении, Центральный военный госпиталь посетил спикер Палаты депутатов (нижней палаты чешского парламента) Радек Вондрачек - якобы по личному приглашению Земана.

Из госпиталя Вондрачек вынес крайне важный документ - указ о созыве первого заседания новоизбранной Палаты депутатов.

Этот визит должен был снять сомнения в способности президента выполнять свои обязанности. Более того, было анонсировано, что вскоре, выписавшись из реанимации, Земан примет и голову блока SPOLU Петра Фиалу, которого новая коалиция выдвигает в премьеры, а также собирается присутствовать на награждении государственными наградами 28 октября.

Письмо директора Центрального военного госпиталя позволяет утверждать, что вся эта история - сплошная ложь. Ведь, как свидетельствуют врачи, Земан не мог подписать документ, и его подпись была сфальсифицирована, возможно - его женой.

Также вызвал подозрения обнародованный уже после госпитализации президента указ о назначении судьи.

По мнению полиции, такое сокрытие состояния президента и фальсификация его подписи "имеет признаки уголовного преступления против республики".

Хотя в полиции воздержались от уточнений, все политики единодушны в том, что обвинения касаются в первую очередь канцлера Замка (главы президентской администрации) Вратислава Минаржа.

Какие силы могли инициировать историю с якобы улучшением состояния президента и каким может быть выход из нынешнего кризиса в Чехии читайте в статье Юрия Панченко Преступления вокруг Земана: как окружение президента обманывало Чехию.