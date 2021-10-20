Уряд Молдови не став відмовлятися від переведення годинників

Уряд Молдови на засіданні у середу вирішив поки не відмовлятися від сезонного переведення годинників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське виданням NewsMaker.

Уряд пояснив своє рішення тим, що в Євросоюзі ще не визначилися остаточно щодо переведення годинників.

"Щоб не було помилкових інтерпретацій і всім громадянам було зрозуміло, що ми тут обговорюємо. В Євросоюзі обговорювали ініціативу про відмову переводити годинник влітку і взимку, але до сих пір ці обговорення ні до чого не привели, і немає єдиного рішення. Тому в останню неділю жовтня Молдова переведе стрілки годинника на одну годину назад", - сказала прем'єр-міністр Наталя Гаврилиця.

Законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинників запропонував депутат парламенту від фракції "Шор" Денис Уланов.

В ЄС ведеться активна дискусія щодо необхідності припинити переводити годинники. У 2019 році Європейський парламент вирішив, що країнам-членам потрібно більше часу для підготовки до скасування переведення годинників, і перенесли цей процес на 2021 рік.

Як відомо, Україна теж переводить годинники двічі на рік, хоча вже давно точаться суперечки про те, що варто припинити цю практику.

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