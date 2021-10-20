Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Уряд Молдови не став відмовлятися від переведення годинників

Середа, 20 жовтня 2021, 18:24

Уряд Молдови на засіданні у середу вирішив поки не відмовлятися від сезонного переведення годинників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на молдовське виданням NewsMaker.

Уряд пояснив своє рішення тим, що в Євросоюзі ще не визначилися остаточно щодо переведення годинників.

"Щоб не було помилкових інтерпретацій і всім громадянам було зрозуміло, що ми тут обговорюємо. В Євросоюзі обговорювали ініціативу про відмову переводити годинник влітку і взимку, але до сих пір ці обговорення ні до чого не привели, і немає єдиного рішення. Тому в останню неділю жовтня Молдова переведе стрілки годинника на одну годину назад", - сказала прем'єр-міністр Наталя Гаврилиця.

Законопроєкт про відмову від сезонного переведення годинників запропонував депутат парламенту від фракції "Шор" Денис Уланов.

В ЄС ведеться активна дискусія щодо необхідності припинити переводити годинники. У 2019 році Європейський парламент вирішив, що країнам-членам потрібно більше часу для підготовки до скасування переведення годинників, і перенесли цей процес на 2021 рік.

Як відомо, Україна теж переводить годинники двічі на рік, хоча вже давно точаться суперечки про те, що варто припинити цю практику.

Читайте також - Літній час: "європейський" чи "московський"? Нащо Україна знову перевела годинники або дивіться пояснення на нашому youtube-каналі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Молдова
powered by lun.ua

Статті

Битва за Рим: як Італія знайшла протиотруту від популістів

Провал популістів дає надію на зміну тренду - для перемоги більше не обов'язково просто наобіцяти найбільше за всіх. І це може мати світоглядні наслідки вже на наступних парламентських виборах. 
20 жовтня 2021 — Ярина Груша-Поссамай, для Європейської правди

Злочини навколо Земана: як оточення президента обманювало Чехію

Найближче оточення президента Земана готується до кримінальних звинувачень і, можливо, вже почало термінову евакуацію до РФ.
20 жовтня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Від проривів до відкатів: що відбувається із виконанням Угоди про асоціацію

Понад чверть зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, Україною виконано повністю. Однак щодо ще однієї чверті завдань робота навіть не розпочиналася.
19 жовтня 2021 — Любов Акуленко, Український центр європейської політики