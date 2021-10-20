Правительство Молдовы не стало отказываться от перевода часов

Правительство Молдовы на заседании в среду решило пока не отказываться от сезонного перевода часов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на молдовское изданием NewsMaker.

Правительство объяснило свое решение тем, что в Евросоюзе еще не определились окончательно в отношении перевода часов.

"Чтобы не было ложных интерпретаций и всем гражданам было понятно, что мы здесь обсуждаем. В Евросоюзе обсуждали инициативу об отказе переводить часы летом и зимой, но до сих пор эти обсуждения ни к чему не привели, и нет единого решения. Поэтому в последнее воскресенье октября Молдова переведет стрелки часов на один час назад", - сказала премьер-министр Наталья Гаврилица.

В ЕС ведется активная дискуссия о необходимости прекратить переводить часы. В 2019 году Европейский парламент решил, что странам-членам нужно больше времени для подготовки к отмене перевода часов, и перенесли этот процесс в 2021.

Как известно, Украина тоже переводит часы два раза в год, хотя уже давно идут споры о том, что следует прекратить эту практику.

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