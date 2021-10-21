Трамп анонсував запуск власної соцмережі з назвою "Правда"

Експрезидент США Дональд Трамп анонсував запуск власної соцмережі "TRUTH Social", щоб "протидіяти тиранії технологічних гігантів".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNBC.

Цей проект може стати першим проєктом компанії Trump Media and Technology Group (TMTG). Метою компанії Трамп називає "суперництво консорціуму ліберальних медіа".

"Ми живемо у світі, де "Талібан" має величезну присутність у Twitter, і при цьому у вашого улюбленого американського президента відібрали право висловлюватися", - коментує Трамп.

Оголошення про запуск соцмережі не є несподіванкою, оскільки Трамп і його соратники вже неодноразово казали про такі наміри.

Згідно з пресрелізом, додаток доступний для попереднього замовлення в Apple App store, а його бета-версія стане доступною для запрошених користувачів з листопада 2021 року. Загальнонаціональний запуск платформи планують на перший квартал 2022 року.

Також TMTG планує запускати сервіс з розважальними програмами, новинами і подкастами.

Як відомо, соцмережі заблокували акаунти Дональда Трампа після штурму Капітолію США 6 січня.

На початку жовтня 2021 року Трамп звернувся до суду, намагаючись змусити Twitter відновити його акаунт. До того, як профіль Трампа заблокували, у нього було понад 88 мільйонів підписників.

У липні Трамп подав до суду на Twitter, Facebook Inc. і Google Alphabet Inc., а також на їх керівників, стверджуючи, що вони незаконно замовчують консервативні точки зору.

Також експрезидент ініціював судовий процес на $100 млн проти видання The New York Times та трьох його журналістів, авторів публікації про ухиляння родини Трампа від сплати податків, а також проти власної племінниці.