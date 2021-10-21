Трамп анонсировал запуск собственной соцсети под названием "Правда"

Экс-президент США Дональд Трамп анонсировал запуск собственной соцсети "TRUTH Social", чтобы "противодействовать тирании технологических гигантов".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNBC.

Этот проект может стать первым проектом компании Trump Media and Technology Group (TMTG). Целью компании Трамп называет "противовес консорциуму либеральных медиа".

"Мы живем в мире, где "Талибан" имеет огромное присутствие в Twitter, и при этом у вашего любимого американского президента отобрали возможность высказываться", - комментирует Трамп.

Объявление о запуске соцсети не стало неожиданностью, так как Трамп и его соратники уже неоднократно говорили о таких намерениях.

Согласно пресс-релизу, приложение уже доступно для предварительного заказа в Apple App store, а его бета-версия станет доступной для приглашенных пользователей с ноября 2021 года. Общенациональный запуск платформы планируют на первый квартал 2022 года.

Также TMTG планирует запускать сервис с развлекательными программами, новостями и подкастами.

Как известно, соцсети заблокировали аккаунты Дональда Трампа после штурма Капитолия США 6 января.

В начале октября 2021 Трамп обратился в суд, пытаясь заставить Twitter восстановить его аккаунт. До того, как профиль Трампа заблокировали, у него было более 88 млн подписчиков.

В июле Трамп подал в суд на Twitter, Facebook Inc. и Google Alphabet Inc., а также их руководителей, утверждая, что они незаконно умалчивают консервативные точки зрения.

Также экс-президент инициировал судебный процесс на $100 млн против издания The New York Times и трех его журналистов, авторов публикации об уклонении семьи Трампа от уплаты налогов, а также против собственной племянницы.