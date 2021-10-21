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МЗС перевіряє інформацію про українця серед 6 затриманих у Туреччині

Четвер, 21 жовтня 2021, 09:53

Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію про те, що серед шести затриманих в Туреччині за підозрами у шпигунстві є громадянин України.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, турецька сторона ще не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання. Звернення рідних також не надходили. 

"На доручення Міністерства закордонних справ Генеральне консульство України в Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, аби перевірити цю інформацію, з’ясувати місце знаходження нашого громадянина і деталі справи, отримати дозвіл на його відвідання консулом", - зазначив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, турецькі ЗМІ повідомили про затримання і взяття під арешт шести осіб, підозрюваних у підготовці насильницьких дій проти чеченської опозиції та шпигунстві. Повідомляється, що це громадяни Росії, Узбекистану та один українець.

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МЗС Туреччина
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