МЗС перевіряє інформацію про українця серед 6 затриманих у Туреччині

Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію про те, що серед шести затриманих в Туреччині за підозрами у шпигунстві є громадянин України.

Про це у коментарі "Європейській правді" повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, турецька сторона ще не інформувала українські дипломатичні установи в Туреччині про факт затримання. Звернення рідних також не надходили.

"На доручення Міністерства закордонних справ Генеральне консульство України в Стамбулі вже звернулося до правоохоронних органів Туреччини, аби перевірити цю інформацію, з’ясувати місце знаходження нашого громадянина і деталі справи, отримати дозвіл на його відвідання консулом", - зазначив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, турецькі ЗМІ повідомили про затримання і взяття під арешт шести осіб, підозрюваних у підготовці насильницьких дій проти чеченської опозиції та шпигунстві. Повідомляється, що це громадяни Росії, Узбекистану та один українець.