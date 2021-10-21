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МИД проверяет информацию об украинце среди 6 задержанных в Турции

Четверг, 21 октября 2021, 09:53

Министерство иностранных дел проверяет информацию о том, что среди шести задержанных в Турции по подозрениям в шпионаже есть гражданин Украины.

Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, турецкая сторона еще не информировала украинские дипломатические учреждения в Турции о факте задержания. Обращение родных также не поступали.

"По поручению Министерства иностранных дел Генеральное консульство Украины в Стамбуле уже обратилось в правоохранительные органы Турции, чтобы проверить эту информацию, выяснить место нахождения нашего гражданина и детали дела, получить разрешение на его посещение консулом", - отметил Олег Николенко.

Напомним, турецкие СМИ сообщили о задержании и взятии под арест шести человек, подозреваемых в подготовке насильственных действий против чеченской оппозиции и шпионаже. Сообщается, что среди них - граждане России, Узбекистана и один украинец.

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МИД Турция
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