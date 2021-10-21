В Эстонии ужесточили правила ношения масок: шарфом и рукавом прикрываться больше нельзя

В Эстонии ужесточил требования к ношению масок, больше нельзя использовать шарфы, рукава, банданы и прочие элементы одежды, чтобы прикрывать рот и нос.

Соответствующее распоряжение издало правительство, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Кроме того, нужно будет иметь справку от врача, если человек не может носить маску по причине здоровья.

За соблюдением правил в учреждениях торговли и оказания услуг должны будут следить торговцы и работники заведения, в помещениях которых человек находится. Во избежание распространения вируса люди в этих помещениях должны быть рассредоточены.

Со следующей недели в Эстонии будут введены дополнительные ограничения, одно из которых предусматривает, что в местах, для посещения которых нужен ковид-сертификат, больше не будет действовать справка об отрицательном результате теста на коронавирус.

Напомним, правительство Латвии утвердило жесткий локдаун с 21 октября по 15 ноября.