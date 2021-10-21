Тело восьмого погибшего мигранта нашли на польско-белорусской границе

Польские водолазы в среду днем ​​обнаружили труп 19-летнего сирийца в реке Буг на границе с Беларусью, таким образом число погибших на польско-белорусской границе мигрантов достигло восьми.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на польское агентство PAP.

Личность погибшего подтвердил другой молодой человек, который также пытался накануне перейти Буг.

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"Документы также были обнаружены рядом с телом. Это, вне всяких сомнений, 19-летний гражданин Сирии", - заявил представитель местной полиции агентству.

Сириец пропал без вести во вторник утром, когда пытался перейти реку. По сообщению агентства, теперь польские правоохранители будут расследовать его смерть.

Польские пограничники заявили, что спасли еще одного сирийца. Он заявил, что во вторник белорусские полицейские столкнули его и еще одного мигранта в реку.

Гибель 19-летнего сирийца - восьмая по счету смерть на границе между Польшей и Беларусью с лета этого года.

На прошлой неделе тело 24-летнего сирийца в поле заметили с вертолета. В конце сентября группа из четырех иракцев было найдена мертвой на границе.

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Через несколько дней была задержана еще одна группа иракцев, один из членов которой умер якобы от сердечного приступа.

В конце сентября также погиб 16-летний житель Ирака, который пытался перейти границу со своей семьей.

Польша, Литва и Латвия столкнулись с растущим числом нелегальных пересечений границы из Беларуси, которая помогает мигрантам достигать границы со странами ЕС.

Мигранты рискуют заболеть или даже умереть, поскольку в ближайшие недели ночи становятся все холоднее.

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