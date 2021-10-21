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Укр / Рус
Укр / Рус

Генсек НАТО: отношения с Россией на низком уровне

Четверг, 21 октября 2021, 15:03

У НАТО остаются каналы для коммуникации с Россией, несмотря на решение Москвы приостановить работу своего представительства в Брюсселе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг накануне министерской встречи в Брюсселе.

"Конечно, это стало делать еще сложнее из-за решения России закрыть офисы НАТО в Москве. И я думаю, что мы также должны понимать, что отношения между НАТО и Россией сейчас на низком уровне. Они не были такими тяжелыми после окончания холодной войны", - сказал Столтенберг.

По его словам, подход НАТО к России остается таким же, как и раньше, что означает надежное сдерживание и оборону, в сочетании с усилиями по содержательному диалогу.

"Мы твердо верим, что когда дела сложные, когда мы сталкиваемся с вызовами в наших отношениях, как сейчас, еще важнее, чтобы мы говорили, что НАТО будет продолжать стремиться к конструктивному или содержательному диалогу с Россией", - добавил генсек.

Как известно, 18 октября Россия объявила, что приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО в ответ на действия Альянса.

Россия также решила прекратить деятельность военной миссии связи НАТО в Москве и деятельность информационного бюро НАТО в Москве.

Напомним, министры обороны НАТО намерены согласовать новый генеральный план для защиты от любого потенциального нападения России на нескольких направлениях.

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Россия Альянс
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