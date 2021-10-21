У Чехії сильний вітер залишив без світла чверть мільйона домогосподарств
У четвер найбільший постачальник електроенергії Чехії ČEZ Distribuce зареєстрував близько 260 тисяч знеструмлених місць споживання електроенергії через сильний вітер.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.
Найгіршою ситуація була в Центральній Чехії, де без електрики залишилося 100 тисяч домогосподарств.
Близько 160 тисяч клієнтів ČEZ залишилися без електрики в інших регіонах.
Стихійне лихо в основному зачепило Ліберець, Усті-над-Лабою, Карлові Вари і Пльзень.
На півдні Чехії, де електроенергію розподіляє компанія E.ON., близько 10 тисяч домогосподарств залишилося без електроенергії.
Негода завдала лиха і іншим європейським країнам. У низці міст Нідерландів повідомили про пошкоджені дахи і повалені дерева після сильного буревію.
Від шквального вітру постраждали також північні райони Франції.