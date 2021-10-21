Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Чехії сильний вітер залишив без світла чверть мільйона домогосподарств

Четвер, 21 жовтня 2021, 17:50

У четвер найбільший постачальник електроенергії Чехії ČEZ Distribuce зареєстрував близько 260 тисяч знеструмлених місць споживання електроенергії через сильний вітер.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Найгіршою ситуація була в Центральній Чехії, де без електрики залишилося 100 тисяч домогосподарств.

Близько 160 тисяч клієнтів ČEZ залишилися без електрики в інших регіонах.

Стихійне лихо в основному зачепило Ліберець, Усті-над-Лабою, Карлові Вари і Пльзень.

На півдні Чехії, де електроенергію розподіляє компанія E.ON., близько 10 тисяч домогосподарств залишилося без електроенергії.

Негода завдала лиха і іншим європейським країнам. У низці міст Нідерландів повідомили про пошкоджені дахи і повалені дерева після сильного буревію.

Від шквального вітру постраждали також північні райони Франції.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія стихійні лиха
powered by lun.ua

Статті

Розділене тріо: як Молдова, Грузія та Україна шукають свої шляхи для зближення з ЄС

Київ обрав найбільш оригінальний шлях. Ми не подаємо заявку, принаймні зараз, але домовляємося про підтримку членства України в ЄС...
22 жовтня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

“Україна увійде до наступної хвилі розширення ЄС”. Програмна промова міністра Кулеби

"Наступна хвиля розширення ЄС матиме назву "Асоційоване тріо". Тому наше ключове очікування від ЄС – надання Україні європейської перспективи".
21 жовтня 2021 — міністр закордонних справ

Дерева замість автомобілів: як змінити пріоритети міста, дослухаючись до дітей

Діти стали нашими головними адвокатами, які поступово змінили думку дорослих. Ми плануємо посадити 2 мільйони дерев, щоб захистити місто від пилу та вітрів.
21 жовтня 2021 — Еріон Веліай , мер Тірани