В Чехии сильный ветер оставил без света четверть миллиона домохозяйств
В четверг крупнейший поставщик электроэнергии Чехии ČEZ Distribuce зарегистрировал около 260 тысяч обесточенных мест потребления электроэнергии из-за сильного ветра.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.
Плохой ситуация была в Центральной Чехии, где без электричества осталось 100 тысяч домохозяйств.
Около 160 тысяч клиентов ČEZ остались без электричества в других регионах.
Стихийное бедствие в основном коснулось Либерец, Усти-над-Лабой, Карловых Вар и Пльзеня.
На юге Чехии, где электроэнергию распределяет компания E.ON., около 10 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии.
Непогода принесла бедствия и другим европейским странам. В ряде городов Нидерландов сообщили о поврежденных крышах и поваленных деревьях после сильного урагана.
От шквального ветра пострадали также северные районы Франции.