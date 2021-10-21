В Чехии сильный ветер оставил без света четверть миллиона домохозяйств

В четверг крупнейший поставщик электроэнергии Чехии ČEZ Distribuce зарегистрировал около 260 тысяч обесточенных мест потребления электроэнергии из-за сильного ветра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

Плохой ситуация была в Центральной Чехии, где без электричества осталось 100 тысяч домохозяйств.

Около 160 тысяч клиентов ČEZ остались без электричества в других регионах.

Стихийное бедствие в основном коснулось Либерец, Усти-над-Лабой, Карловых Вар и Пльзеня.

На юге Чехии, где электроэнергию распределяет компания E.ON., около 10 тысяч домохозяйств остались без электроэнергии.

Непогода принесла бедствия и другим европейским странам. В ряде городов Нидерландов сообщили о поврежденных крышах и поваленных деревьях после сильного урагана.

От шквального ветра пострадали также северные районы Франции.