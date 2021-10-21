Путин забеспокоился, что НАТО "всунет под нос" России ракеты в учебных центрах Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что военное присутствие НАТО в Украине создает угрозу для российского государства.

Об этом он сказал во время выступления на пленарном заседании Валдайского дискуссионного клуба в Сочи, сообщает "Европейская правда".

"Вы правы, когда говорите, что формальное членство (Украины) в НАТО может не состояться, а военное освоение территории уже идет. И это реально создает угрозу для Российской Федерации", - сказал Путин.

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Глава РФ пожаловался, что страны Запада не отказывают Украине в членстве, а глава Пентагона фактически "открывает двери" в НАТО.

"Вот приехал министр обороны, который, по сути, открывает двери Украины в НАТО. По сути, его заявления именно так можно и нужно трактовать. Он говорит: "Да, каждая страна имеет право выбирать". Никто не говорит "Нет". Никто, даже европейцы... Это не гарантии безопасности для России, это разговоры на заданную тему. И конечно, нас это беспокоит", - заявил президент РФ.

Он забеспокоился, что НАТО может разместить свои ракеты, прикрываясь учебными центрами в Украине.

"Что касается баз (НАТО), а я знаю соответствующие конституционные положения Украины, учебные центры никто не запрещает. Под маркой учебных центров можно все что угодно разместить... Завтра под Харьковом ракеты появятся. Что нам делать с этим? Не мы же лезем туда со своими ракетами. Нам под нос их суют. Конечно, это проблема", - заявил российский президент.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вступление Украины в НАТО - это наихудший сценарий для России.

В ответ глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украину не интересует мнение России о вступлении в НАТО.