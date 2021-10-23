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Посол ЄС привітав розблокування судової реформи, чекає швидкого створення Етичної ради

Субота, 23 жовтня 2021, 15:57

Посол Євросоюзу в Україні Матті Маасікас привітав обрання Радою суддів кандидатів до Етичної комісії при Вищій раді правосуддя за своєю квотою, що розблоковує судову реформу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своєму Twitter.

"Гарний крок до впровадження реформи судової системи. Тепер Вища рада правосуддя має створити Етичну раду - що можливо зробити за тиждень - і робота може розпочатися", - зазначив він.

Нагадаємо, міжнародні партнери запропонували сильних кандидатів-експертів до відбіркових органів при ВРП та Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККС). Проте Рада суддів призначила членів лише до органу при ВККС, тоді як призначення членів до Етичної комісії, що має відігравати ключову роль в очищенні Вищої ради правосуддя, з українського боку затримувалося.

13 вересня Рада суддів не підтримала жодного з кандидатів за своєю квотою на посади членів Етичної ради.

Після того в Офісі президента провели спеціальну зустріч щодо цього питання за участі керівників органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного суду, представники парламенту, а також послів країн Групи семи.  

Президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо та посли "Великої сімки" закликали якомога швидше висунути кандидатів до Етичної ради від Ради суддів.

23 жовтня Рада суддів України обрала кандидатів в перший склад Етичної ради за своєю квотою та направила до Вищої ради правосуддя, таким чином розблокувавши реформу.

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