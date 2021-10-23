Річниця повстання 1956 року в Будапешті: прихильники Орбана та опозиції проводять окремі акції

У Будапешті десятки тисяч людей 23 жовтня вийшли на акції до річниці Угорської революції 1956 року, що є державним святом. Прихильники Віктора Орбана та опозиції проводять окремі демонстрації.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Акції приурочені до історичних подій, але фактично стали майданчиком для передвиборчої кампанії.

Організатори проурядової ходи заявили, що це має бути сигналом про єдність для опозиції та Брюсселю. Як повідомляє угорське Index.hu, Віктор Орбан вже виступив на акції з промовою. Говорячи про минуле, він також перерахував здобутки останніх років, та нагадав про "атаки Євросоюзу", які тривали навіть тоді, коли країна "зупиняла мігрантів".

Фото: Index

Опозиція паралельно проводить свій захід на вшанування цих подій.

Photo : 444.hu

На наступних парламентських виборах у 2022 році з Орбаном вперше з 2010 року конкуруватиме об’єднаний фронт опозиції, очолюваний консерватором Петером Маркі-Заєм, мером невеликого міста. Промова на пам’ятній демонстрації має стати його першою появою на публіці після перемоги на праймеріз опозиції.

Нагадаємо, Орбан на початку жовтня заявив, що підвищить заробітну плату медсестрам на 21% з січня і планує підняти мінімальну щомісячну заробітну плату до 200 тисяч форинтів (558 євро).

Як відомо, Віктор Орбан заявляє, що в інтересах Угорщини - залишатися у ЄС, але має жорсткі суперечки з Брюсселем щодо низки питань.