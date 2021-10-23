Годовщина Венгерского восстания: сторонники Орбана и оппозиции проводят отдельные акции

В Будапеште десятки тысяч людей 23 октября вышли на акции к годовщине Венгерской революции 1956 года, день начала которой является государственным праздником. Сторонники Виктора Орбана и оппозиции проводят отдельные демонстрации.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Акции приурочены к историческим событиям, но в связи с близостью парламентских выборов стали площадкой для предвыборной кампании.

Организаторы проправительственного шествия заявили, что это должно быть сигналом о единстве для оппозиции и Брюсселя. Как сообщает венгерское Index.hu, Виктор Орбан уже выступил на акции с речью. Говоря о прошлом, он также перечислил достижения последних лет, упомянув в том числе "атаки Евросоюза", которые продолжались даже тогда, когда страна "останавливала мигрантов".

Фото: Index

Оппозиция параллельно проводит свое мероприятие в честь этих событий.

Фото: 444.hu

На следующих парламентских выборах в 2022 году с Орбаном впервые с 2010 года будет конкурировать объединенный фронт оппозиции, возглавляемый консерватором Петером Марки-Заем, мэром небольшого города. Речь на памятной демонстрации должна стать его первым появлением на публике после победы на праймериз оппозиции.

Напомним, Орбан в начале октября заявил, что повысит заработную плату медсестрам на 21% с января и планирует повысить минимальную ежемесячную заработную плату до 200 000 форинтов (558 евро).

Как известно, Виктор Орбан заявляет, что в интересах Венгрии - оставаться в ЕС, но имеет жесткие споры с Брюсселем по ряду вопросов.