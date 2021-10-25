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Германия обсудит предложение Украины о дополнительном транзите газа по спецусловиях - посол

Понедельник, 25 октября 2021, 11:59

Министерство экономики и энергетики Германии обсудит предложение Украины о дополнительном транзите 55 млрд кубических метров газа по специальным условиям.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина", цитируя посла Германии в Украине Анку Фельдгузен.

"Мы получили это предложение от украинской стороны и передали своему Министерству экономики и энергетики, как и остальные предложения украинской стороны. Мы будем интенсивно говорить об этом предложении", - заявила Анка Фельдгузен 25 октября.

Дипломат отметила, что Германия также пытается сохранить транзит через Украину после ожидаемого запуска российского газопровода "Северный поток-2".

"Но стоит также сказать, что транзит газа когда-то закончится полностью, поэтому Украине следует работать над будущим этой системы - чтобы обеспечить в дальнейшем транзит водорода, чтобы Украина стала независимой и могла сама экспортировать энергию", - добавила Анка Фельдгузен.

Напомним, компания Nord Stream 2 AG сообщила, что первая нитка российского газопровода "Северный поток-2" заполнена техническим газом и готова к транспортировке топлива. Для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на эту сертификацию от компании Nord Stream 2 Федеральное сетевое агентство Германии получило 13 сентября. Ожидается, что она будет рассмотрена в течение 4 месяцев, после чего решение передадут на рассмотрение Еврокомиссии.

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности начать поставки газа по "Северному потоку-2" на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Глава крупнейшей депутатской группы в Европарламенте обвинил Россию в использовании газа в качестве оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский 22 октября обвинил Россию в организации газового кризиса в Европе и призвал ЕС скоординировать свой ответ с Украиной.

При этом Украина предложила Евросоюзу дополнительный транзит в объеме 55 млрд кубометров газа по "специальным условиям".

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Северный поток-2 Германия Энергетика
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