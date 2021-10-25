В Греции сократили безопасную дистанцию в общественных местах до 1,5 метров

В Греции с понедельника вступило в силу решение правительства, согласно которому рекомендуемое расстояние, которое люди должны соблюдать друг от друга, чтобы предотвратить распространение COVID-19, было сокращено с 2 метров до 1,5 метра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Согласно новым правилам, все частные и государственные офисы и службы, предприятия, развлекательные заведения, магазины розничной торговли и прочее могут сократить минимальное расстояние между работниками и клиентами/посетителями, независимо от их статуса вакцинации.

Это относится как к внутренним, так и к открытым пространствам, хотя было неясно, применимо ли правило к общественному транспорту, школам и университетам.

Решение также позволяет супермаркетам и торговым центрам вернуться к обычным рабочим часам после того, как они были продлены в прошлом году, чтобы облегчить работу с клиентами, число которых было сокращено из-за более строгого требования физического дистанцирования.

Продленный график работы супермаркетов был с 7:00 до 21:30, а для торговых центров с 7:00 до 21:00. Эти предприятия могут продолжить работу по этому графику.

Новые правила вступили в силу в понедельник утром и будут пересмотрены 8 ноября.

Напомним, сотни работников государственных больниц Греции прошли в четверг шествием в центре Афин в рамках круглосуточной забастовки в знак протеста против нехватки персонала и обязательных прививок от коронавируса.

Обязательными являются прививки для медицинских работников и тех, кто работает в домах престарелых, а тех, кто отказывается, отстранят от работы. Не более 60% населения Греции (около 11 млн человек) полностью вакцинированы против COVID-19.