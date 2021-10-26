Новоизбранный парламент Германии собрался на первое заседание
Обновленный немецкий Бундестаг собрался на первое заседание после федеральных выборов 26 сентября.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.
Согласно Конституции, парламент должен собраться не позднее 30 дней с даты выборов, поэтому 27 октября является крайним сроком. Полномочия Бундестага 19 созыва официально завершаются. Главный вопрос в повестке дня – избрание президиума.
Состав парламента снова стал рекордно большим - это 736 депутатов: 206 представителей Социал-демократической партии Германии, 197 членов "Христианско-демократического союза" и их баварского партнера ХСС, 118 "Зеленых", 92 депутата "свободных демократов", 82 - правопопулистской "Альтернативы для Германии", 39 "Левых".
279 из этих депутатов – новые лица в парламенте.
20-й Бундестаг стал "младше" и среди депутатов стало больше женщин. Средний возраст парламентариев теперь составляет 47,5 лет, а самой младшей депутатке Эмилии Фестер от "Зеленых" - 23 года.
Доля депутаток выросла с 31% в предыдущем составе Бундестага до 35%. Это примерно на полтора процента меньше, чем после выборов 2013 года.
В связи с продолжающейся эпидемией коронавируса, для участия в заседании депутаты должны предоставить ковид-сертификат, удостоверяющий вакцинацию, отрицательный тест или перенесенную болезнь.
Сообщают, что на первом заседании отсутствует лидер группы AfD Тино Хрупалла, который сейчас болеет коронавирусом и находится на самоизоляции.
Напомним, на прошлой неделе СДПГ, "Зеленые" и "свободные демократы" начали официальные переговоры о коалиции. Они хотят, чтобы лидер социал-демократов Олаф Шольц был избран канцлером на неделе, которая начинается с 6 декабря.
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