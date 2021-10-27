Королева Британії, якій лікарі порадили "відпочити", скасувала участь у кліматичному саміті

Королева Британії Єлизавета ІІ не братиме участі у кліматичному саміті в Глазго.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

У Букінгемському палаці повідомили, що Єлизавета "з прикрістю" вирішила не брати участі у прийомі на саміті, але підготує записане відеозвернення до інших учасників.

Нагадаємо, минулого тижня 95-річна королева скасувала запланований візит до Північної Ірландії у зв’язку з рекомендацією лікарів "відпочити кілька днів".

Згодом стало відомо, що вона вперше за багато років провела ніч у лікарні для медичних обстежень.

Після того у вівторок вона відновила участь у зустрічах та по відеозв’язку з Віндзорського палацу спілкувалася з послами.

Останні тижні перед цим 95-річна Єлизавета ІІ мала дуже насичений графік.

Оголошення про скасування візиту і обстеження в лікарні з’явились через кілька днів після того, як її побачили з палицею на великій публічній події під час відвідування служби у Вестмінстерському абатстві, приуроченої до сторіччя Королівського британського легіону, благодійної організації збройних сил.

Також нещодавно у ЗМІ повідомлялися, що королева за рекомендацією лікарів відмовилась від вживання алкоголю.