Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Королева Британии, которой посоветовали "отдохнуть", отменила участие в климатическом саммите

Среда, 27 октября 2021, 07:52

Королева Британии Елизавета II не будет участвовать в климатическом саммите в Глазго.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В Букингемском дворце сообщили, что Елизавета "с сожалением" приняла решение не участвовать в приеме на саммите, но подготовит записанное видеообращение к другим участникам.

Напомним, на прошлой неделе 95-летняя королева отменила запланированный визит в Северную Ирландию в связи с рекомендацией врачей "отдохнуть несколько дней".

Позже стало известно, что она впервые за многие годы провела ночь в больнице для медицинских обследований.

Во вторник она возобновила участие во встречах и по видеосвязи из Виндзорского дворца общалась с послами.

Последние недели перед этим 95-летняя Елизавета II имела очень насыщенный график.

Объявления об отмене визита и обследованиях в больнице появились через несколько дней после того, как Елизавету увидели с палкой на большом публичном событии во время посещения службы в Вестминстерском аббатстве, приуроченной к столетию Королевского британского легиона, благотворительной организации вооруженных сил.

Также недавно в СМИ сообщалось, что королева по рекомендации врачей отказалась от употребления алкоголя.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Великобритания
powered by lun.ua

Статьи

Трудные времена для Орбана: почему новая победа угорской власти больше не гарантирована

Команде Виктора Орбана предстоит самое тяжелое политическое испытание за последние 12 лет непрерывного правления (укр.).
26 октября 2021 — Дмитрий Тужанский , для Европейской правды

Другая энергетика: как Украине стать экспортером водорода в ЕС

Сможет ли Украина стала игроком и партнером ЕС на рынке зеленого водорода? Это реально, но время на внедрение необходимых реформ быстро истекает (укр.).
26 октября 2021 — Александр Бондаренко, Бюро инвестиционных программ

Пробуждение дракона: почему Уэльс заговорил о независимости от Великобритании

Выход Великобритании из состава ЕС дал "второе дыхание" национальным движениям Соединенного Королевства. До сих пор в этом контексте очень редко вспоминали валлийцев - как оказалось, зря (укр.).
26 октября 2021 — Александр Краев, для Европейской правды