Королева Британии, которой посоветовали "отдохнуть", отменила участие в климатическом саммите

Королева Британии Елизавета II не будет участвовать в климатическом саммите в Глазго.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

В Букингемском дворце сообщили, что Елизавета "с сожалением" приняла решение не участвовать в приеме на саммите, но подготовит записанное видеообращение к другим участникам.

Напомним, на прошлой неделе 95-летняя королева отменила запланированный визит в Северную Ирландию в связи с рекомендацией врачей "отдохнуть несколько дней".

Позже стало известно, что она впервые за многие годы провела ночь в больнице для медицинских обследований.

Во вторник она возобновила участие во встречах и по видеосвязи из Виндзорского дворца общалась с послами.

Последние недели перед этим 95-летняя Елизавета II имела очень насыщенный график.

Объявления об отмене визита и обследованиях в больнице появились через несколько дней после того, как Елизавету увидели с палкой на большом публичном событии во время посещения службы в Вестминстерском аббатстве, приуроченной к столетию Королевского британского легиона, благотворительной организации вооруженных сил.

Также недавно в СМИ сообщалось, что королева по рекомендации врачей отказалась от употребления алкоголя.