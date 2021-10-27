США можуть скасувати візи для ще трьох країн Європи

Міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас заявив, що Сполучені Штати розглядають можливість додати ще три європейські країни, а також Ізраїль до своєї програми скасування віз.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації агентства Reuters.

"У нас є чотири кандидати: Ізраїль, Кіпр, Болгарія та Румунія. Ми дуже зосереджені на програмі", - сказав Майоркас у вівторок на заході туристичної індустрії.

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У вересні Сполучені Штати додали Хорватію до програми скасування віз. Генеральний директор Travel Association Роджер Доу сказав у вівторок, що скасування віз для хорватів додасть 100 мільйонів доларів економіці США.

"Щоразу, коли ви додаєте одну з цих країн, подорожі "злітають", - сказав Доу.

У лютому Майоркас розмовляв з єврокомісаром з питань внутрішніх справ Ілвою Йоганссон, і обоє "висловили постійну зацікавленість у роботі з Болгарією, Хорватією, Кіпром та Румунією, щоб задовольнити вимоги для програми скасування віз".

Для участі у програмі країна має відповідати вимогам, пов'язаним із контртероризмом, правоохоронними органами, імміграційним контролем, безпекою документів та прикордонним управлінням. Нині у програмі США - 40 країн.

Громадяни Хорватії зможуть перебувати в США без візи до 90 днів починаючи з грудня.