США могут отменить визы для еще трех стран Европы

Министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас заявил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность добавить еще три европейские страны, а также Израиль в свою программу по отмене виз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации агентства Reuters.

"У нас есть четыре кандидата: Израиль, Кипр, Болгария и Румыния. Мы очень сосредоточены на программе", - сказал Майоркас во вторник на мероприятии туристической индустрии.

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В сентябре Соединенные Штаты добавили Хорватию в программу по отмене виз. Генеральный директор Travel Association Роджер Доу сказал во вторник, что отмена виз для хорватов придаст 100 млн долларов экономике США.

"Каждый раз, когда вы добавляете одну из этих стран, путешествия "взлетают", - сказал Доу.

В феврале Майоркас разговаривал с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон, и оба "выразили постоянную заинтересованность в работе с Болгарией, Хорватией, Кипром и Румынией, чтобы удовлетворить требования для программе отмены виз".

Для участия в программе страна должна соответствовать требованиям, связанным с контртерроризм, правоохранительными органами, иммиграционным контролем, безопасностью документов и пограничным управлением. Сейчас в программе США - 40 стран.

Граждане Хорватии смогут находиться в США без визы до 90 дней начиная с декабря.