Варшава готується до загострень: що показують зміни у польському уряді

26 жовтня в Раді міністрів Республіки Польща відбувся процес зміни міністерських портфелів.

І хоча це вже п’ята реконструкція чинного уряду, чиїм головою є Матеуш Моравецький, втім, цього разу передача міністерських портфелів відбувалася у як ніколи складній ситуації для партії влади "Право і справедливість".

Детальніше про те, що відбувається всередині польської влади і які наслідки можуть мати урядові зміни, читайте в статті кандидата політичних наук, провідного фахівця Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка Станіслава Желіховського та редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Атака на прем'єра: як Польща оновлювала уряд і які наслідки це матиме.

Аналіз урядових ротацій свідчить про те, що у коаліції зробили все можливе, аби уникнути дострокових виборів.

Урядові зміни були спрямовані насамперед на те, щоб задовольнити нові центри впливу всередині коаліції. Нагадаємо, що у серпні у відставку з уряду пішов віцепрем’єр Ярослав Говін. А одночасно коаліцію покинула його партія "Згода".

Це створювало ризики дострокових виборів – без депутатів "Згоди" коаліція втрачала більшість у Сеймі.

Втім, влада уникла гіршого для себе сценарію – більша частина депутатів "Згоди" вирішила залишитися у коаліції. Проте, розуміючи свою значущість, вони вимагали посилення своїх позицій в уряді. І цей шантаж у них вийшов.

Новий урядовий тренд – заміна урядовців, що вважаються людьми чинного прем’єра Матеуша Моравецького.

І це не лише урядовий тренд. Кілька тижнів тому у ЗМІ з’явився лист із переліком осіб, що завдячують своїм посадам Моравецькому. І відразу після цього почалося звільнення цих людей.

В першу чергу таке "очищення" відбувалося у державних компаніях – вважається, що там позиції Моравецького були особливо сильними. Найгучнішими стали відставки серед керівництва найбільшого банку країни – PKO BP.

А згодом дійшла справа й до лояльних до Моравецького міністрів.

Невдовзі можуть мати місце нові політичні потрясіння, після яких Моравецькому та його соратникам вже не залишиться місця на польському владному Олімпі.

Які зміни принесе оновлення польського уряду? Чи задовольнять усі центри впливу нові портфелі? Детальніше про це - у статті Станіслава Желіховського та Юрія Панченка Атака на прем'єра: як Польща оновлювала уряд і які наслідки це матиме.