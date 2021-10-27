Варшава готовится к обострениям: что показывают изменения в польском правительстве

26 октября в Совете министров Республики Польша состоялся процесс смены министерских портфелей.

И хотя это уже пятая реконструкция действующего правительства, чьим главой является Матеуш Моравецкий, впрочем, на этот раз передача министерских портфелей происходила в как никогда сложной ситуации для власти "Право и справедливость".

Детальнее о том, что происходит внутри польской власти и какие последствия могут иметь правительственные изменения, читайте в статье кандидата политических наук, ведущего специалиста Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко Станислава Желиховского и редактора ЕвроПравды Юрия Панченко Атака на премьера: как Польша обновляла правительство и какие последствия это будет иметь.

Анализ правительственных ротаций свидетельствует о том, что коалиция сделала все возможное, чтобы избежать досрочных выборов.

Правительственные изменения были направлены прежде всего на то, чтобы удовлетворить новые центры влияния внутри коалиции. Напомним, что в августе в отставку из правительства ушел вице-премьер Ярослав Говин. А одновременно коалицию покинула его партия "Согласие".

Это создавало риски досрочных выборов – без депутатов "Согласия" коалиция теряла большинство в Сейме.

Впрочем, власти избежали худшего для себя сценария – большая часть депутатов "Согласия" решила остаться в коалиции. Однако, понимая свою значимость, они потребовали усиления своих позиций в правительстве. И этот шантаж у них получился.

Новый правительственный тренд – замена чиновников, считающихся людьми действующего премьера Матеуша Моравецкого.

И это не только правительственный тренд. Несколько недель назад в СМИ появилось письмо с перечнем лиц, обязанных своим должностям Моравецкому. И сразу после этого началось увольнение этих людей.

В первую очередь такое "очищение" происходило в государственных компаниях – считается, что позиции Моравецкого были особенно сильными. Самыми громкими стали отставки среди руководства крупнейшего банка страны – PKO BP.

А впоследствии дошло дело и до лояльных Моравецкому министров.

Вскоре могут произойти новые политические потрясения, после которых Моравецкому и его соратникам уже не останется места на польском властном Олимпе.

Какие изменения принесет обновление польского правительства? Удовлетворят ли все центры влияния новые портфели? Детальнее об этом - в статье Станислава Желиховского и Юрия Панченко Атака на премьера: как Польша обновляла правительство и какие последствия это будет иметь.