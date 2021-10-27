Прем'єра Люксембурга звинуватили у масштабному плагіаті

Прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель використав плагіат для переважної частини дисертації, яку він написав, коли був студентом вищого навчального закладу.

Про це йдеться у розслідуванні люксембурзького видання Reporter, повідомляє "Європейська правда".

Розслідування показало, що лише дві сторінки в 56-сторінковій дисертації – про можливу реформу виборів до Європейського парламенту – не містили плагіату.

Сторінки дисертації Беттеля, червоним виділений плагіат.

Беттель написав роботу в 1999 році, коли йому було 26 років, для здобуття наукового ступеня магістра в Університеті Нансі-II на сході Франції (нині відомий як Університет Лотарингії).

За інформацією журналістів, сторінки без плагіату складалися із вступу з кількох абзаців і так само короткого висновку. Reporter повідомив, що його висновки про плагіат підтверджені кількома незалежними експертами.

У відповідь на розслідування Беттель сказав, що написав дисертацію, "виходячи зі своїх найкращих знань на той момент". Він визнав, що це "могло бути – так, можливо, мало бути – зроблено по-іншому".

Повідомляється, що Беттель скопіював загалом 20 сторінок своєї дисертації із захищеного авторським правом сайту Європарламенту, не посилаючись на нього як джерело.

Також зазначається, що прем'єр скопіював дев'ять сторінок своєї дисертації зі звіту тодішнього депутата Європарламенту Георгіоса Анастассопулоса, знову ж таки без посилання на цей документ як джерело.

Нагадаємо, нещодавно у плагіаті звинувачували лідера німецького Християнсько-демократичного союзу Арміна Лашета.

Перед цим звинувачення у плагіаті лунали на адресу кандидатки у канцлери від "Зелених" Анналени Бербок.