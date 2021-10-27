Премьера Люксембурга обвинили в масштабном плагиате

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель использовал плагиат для подавляющей части диссертации, которую он написал, когда был студентом высшего учебного заведения.

Об этом говорится в расследовании люксембургского издания Reporter, сообщает "Европейская правда".

Расследование показало, что только две страницы в 56-страничной диссертации – о возможной реформе выборов в Европейский парламент – не содержали плагиата.

Беттель написал работу в 1999 году, когда ему было 26 лет, для получения научной степени магистра в Университете Нанси-II на востоке Франции (ныне известный как Университет Лотарингии).

По информации журналистов, страницы без плагиата состояли из введения из нескольких абзацев и краткого вывода. Reporter сообщил, что его выводы о плагиате подтверждены несколькими независимыми экспертами.

В ответ на расследование Беттель сказал, что написал диссертацию, "исходя из своих наилучших знаний на тот момент". Он признал, что это "могло быть – да, возможно, должно было быть – сделано по-другому".

Сообщается, что Беттель скопировал всего 20 страниц своей диссертации с защищенного авторским правом сайта Европарламента, не ссылаясь на него как на источник.

Также отмечается, что премьер скопировал девять страниц своей диссертации из отчета тогдашнего депутата Европарламента Георгиоса Анастассопулоса, опять же без ссылки на этот документ как источник.

Напомним, недавно в плагиате обвиняли лидера немецкого Христианско-демократического союза Армина Лашета.

Перед этим обвинения в плагиате звучали в адрес кандидатки в канцлеры от "Зеленых" Анналены Бербок.