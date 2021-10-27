В Португалии отклонили проект бюджета, вероятны досрочные выборы

Парламент Португалии отклонил законопроект о бюджете правительства социалистов на 2022 год, что предположительно спровоцирует досрочные выборы в ближайшие месяцы.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Reuters.

Законодатели проголосовали 117 против 108 и 5 за отклонение законопроекта, который предусматривал снижение налога на прибыль для среднего класса и увеличение государственных инвестиций, чтобы ускорить восстановление после пандемии, одновременно снизив дефицит до 3,2% валового внутреннего продукта с 4,3% в 2021 году .

Бывшие левые союзники премьер-министра Антонио Кошты, коммунисты и левый блок, требовали больше льгот и защиты для работников, улучшения системы социального обеспечения и больших государственных инвестиций в службу здравоохранения, что, по их словам, Кошта проигнорировал, поскольку он слишком сосредоточен на сокращении дефицита.

Кошта сказал, что он не может согласиться на сознательный ущерб тяжело восстановленному международному авторитету после того, как страна имела один из самых больших государственных долгов в Европе и подверглась жесткой экономии в 2011-2014 годах.

Президент Марсело Ребелу де Соуза предупредил в понедельник, что без бюджета, в значительной степени зависящего от средств ЕС на восстановление после пандемии, у него не будет другого выхода, кроме как распустить парламент и назначить внеочередные выборы на два года раньше запланированного.

Кошта, возглавлявший правительство в течение шести лет относительной стабильности со стабильным экономическим ростом и небольшим профицитом бюджета, исключил отставку и заявил, что будет возглавлять свою партию в любой избирательной кампании.