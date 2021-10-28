Метеослужба Швейцарія припинить надавати прогноз погоди по телефону – бракує попиту

Офіційна метеорологічна служба Швейцарії MeteoSchweiz вирішила припинити надавати прогноз погоди по телефону через відсутність попиту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в публікації The Local.

З 1 листопада швейцарці не зможуть довідатись прогноз погоди по телефону за коротким номером 162, як це було можливо впродовж останніх 30 років.

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В оновленій інформації на сайті MeteoSchweiz агентство підтвердило, що номер "заслужено вийде на пенсію".

"Зі зростанням популярності альтернативних інформаційних каналів, таких як сайт MeteoSchweiz та додаток MeteoSchweiz, номер 162 використовують все рідше. Поточні показники використання та порівняно високі експлуатаційні витрати призвели до рішення припинити сервіс за номером 162 наприкінці цього місяця", - йдеться у повідомленні.

Аби тризначні номери телефонів зберігалися, потрібна велика активна аудиторія, принаймні кілька мільйонів на рік. Але у 2020 році на автоматизований сервіс надійшло лише 350 тисяч дзвінків – порівняно з 7 мільйонами на початку 2000-х років.

Одна з основних причин зменшення кількості додзвонювачів - простота отримання прогнозу на смартфонах або в інтернеті. Прогноз погоди там доступний англійською мовою, а також усіма національними мовами Швейцарії.

Загалом короткі телефонні номери будуть поступово скасовуватися у Швейцарії. Федеральне управління зв'язку (OFCOM) вирішило, що всі номери, окрім крім номерів екстрених служб, будуть припинені до 1 січня 2023 року.