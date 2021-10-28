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Метеослужба Швейцария перестанет давать прогноз погоды по телефону – мало спроса

Четверг, 28 октября 2021, 13:57

Официальная метеорологическая служба Швейцарии MeteoSchweiz решила прекратить предоставлять прогноз погоды по телефону из-за отсутствия спроса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в публикации The Local.

С 1 ноября швейцарцы не смогут узнать прогноз погоды по телефону по короткому номеру 162, как это было возможно последние 30 лет.

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В обновленной информации на сайте MeteoSchweiz агентство подтвердило, что номер "заслуженно выйдет на пенсию".

"С ростом популярности альтернативных информационных каналов, таких как сайт MeteoSchweiz и приложение MeteoSchweiz, номер 162 используют все реже. Текущие показатели использования и сравнительно высокие эксплуатационные расходы привели к решению прекратить сервис по номеру 162 в конце этого месяца", - говорится в сообщении.

Чтобы трехзначные номера телефонов сохранялись, нужна большая активная аудитория, по крайней мере, несколько миллионов в год. Но в 2020 году на автоматизированный сервис поступило всего 350 тысяч звонков – по сравнению с 7 миллионами в начале 2000-х годов.

Одна из основных причин уменьшения количества звонков – простота получения прогноза на смартфонах или в интернете. Прогноз погоды там доступен на английском языке, а также на всех национальных языках Швейцарии.

Короткие телефонные номера будут постепенно отменяться в Швейцарии. Федеральное управление связи (OFCOM) решило, что все номера, кроме номеров экстренных служб, будут прекращены до 1 января 2023 года.

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Швейцария
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