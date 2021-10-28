Туреччина погрожує придбати російські винищувачі замість F35, які США відмовляється поставити

Туреччина вимагає від США поставити новітні винищувачі F35, за які вже були сплачені кошти, чи запропонувати інший товар, а інакше Анкара готова розглядати інші варіанти, включно з закупівлею російських винищувачів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Hurriyet Daily News, цитуючи слова міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу в інтерв’ю CNN Turk.

"Якщо США не хочуть вирішити питання з F35, або якщо Конгрес це заблокує, Туреччина розгляне інші варіанти, включно із закупівлею російських Су-35 або Су-57.

При цьому міністерство оборони Туреччини 28 жовтня заявило про те, що представники міністерв оборони обох країн на зустрічі в Анкарі домовились "продовжити перемовини для вирішення питання" щодо F-35 в рамках програми Joint Strike Fighter.

В середині жовтня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Сполучені Штати запропонували Туреччині продаж винищувачів F-16 в обмін на її інвестиції в програму F-35, та нещодавно заявив, що сподівається обговорити це питання з Джо Байденом на полях кліматичного саміту у Глазго.

Колишній президент США Дональд Трамп виключив Туреччину з програми після того, як Анкара придбала у Росії системи протиракетної оборони С-400, які можуть становити загрозу для винищувачів. В Туреччині заявляють, що зробили так тільки після того, як не змогли домовитись про закупівлю систем "Патріот".

Купівля Анкарою С-400 також спричинила санкції США. У грудні 2020 року Вашингтон вніс в чорний список Управління оборонної промисловості Туреччини, його начальника Ісмаїла Деміра і трьох інших співробітників.

З того часу США неодноразово застерігали Туреччину від подальших закупівель російської зброї. Але Ердоган дав зрозуміти, що Анкара і раніше має намір закупити другу партію С-400 у Росії, що може погіршити суперечки з Вашингтоном.