Турция угрожает приобрести российские истребители вместо американских F35

Турция требует от США поставить истребители F35, за которые уже были уплачены средства, или предложить другой товар, а иначе Анкара готова рассматривать другие варианты, включая закупку российских истребителей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hurriyet Daily News, цитируя слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в интервью CNN Turk.

"Если США не хотят решить вопрос с F35, или если Конгресс это заблокирует, Турция рассмотрит другие варианты, включая закупку российских Су-35 или Су-57", - сказал он.

При этом министерство обороны Турции 28 октября заявило о том, что представители министерств обороны обеих стран на встрече в Анкаре договорились "продолжить переговоры по решению вопроса".

В середине октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты предложили Турции продажу истребителей F-16 в обмен на её инвестиции в программу F-35 и недавно заявил, что надеется обсудить этот вопрос с Джо Байденом на полях климатического саммита в Глазго.

Бывший президент США Дональд Трамп исключил Турцию из программы после того, как Анкара приобрела у России системы противоракетной обороны С-400, которые могут представлять угрозу для истребителей. В Турции утверждают, что поступили так только после того, как не смогли договориться о закупке систем "Патриот".

Покупка Анкарой С-400 также повлекла за собой санкции США. В декабре 2020 года Вашингтон внес в черный список Управление оборонной промышленности Турции, его начальника Исмаила Демира и трех других сотрудников.

С тех пор США неоднократно предостерегали Турцию от дальнейших закупок российского оружия. Но Эрдоган дал понять, что Анкара по-прежнему намерена закупить вторую партию С-400 у России, что может усугубить споры с Вашингтоном.