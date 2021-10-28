Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Турция угрожает приобрести российские истребители вместо американских F35

Четверг, 28 октября 2021, 15:08

Турция требует от США поставить истребители F35, за которые уже были уплачены средства, или предложить другой товар, а иначе Анкара готова рассматривать другие варианты, включая закупку российских истребителей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Hurriyet Daily News, цитируя слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу в интервью CNN Turk.

"Если США не хотят решить вопрос с F35, или если Конгресс это заблокирует, Турция рассмотрит другие варианты, включая закупку российских Су-35 или Су-57", - сказал он.

При этом министерство обороны Турции 28 октября заявило о том, что представители министерств обороны обеих стран на встрече в Анкаре договорились "продолжить переговоры по решению вопроса".

В середине октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты предложили Турции продажу истребителей F-16 в обмен на её инвестиции в программу F-35 и недавно заявил, что надеется обсудить этот вопрос с Джо Байденом на полях климатического саммита в Глазго.

Бывший президент США Дональд Трамп исключил Турцию из программы после того, как Анкара приобрела у России системы противоракетной обороны С-400, которые могут представлять угрозу для истребителей. В Турции утверждают, что поступили так только после того, как не смогли договориться о закупке систем "Патриот".

Покупка Анкарой С-400 также повлекла за собой санкции США. В декабре 2020 года Вашингтон внес в черный список Управление оборонной промышленности Турции, его начальника Исмаила Демира и трех других сотрудников.

С тех пор США неоднократно предостерегали Турцию от дальнейших закупок российского оружия. Но Эрдоган дал понять, что Анкара по-прежнему намерена закупить вторую партию С-400 у России, что может усугубить споры с Вашингтоном.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Турция США
powered by lun.ua

Статьи

Российский газовый шантаж: что изменит для Украины и ЕС новый энергетический кризис

РФ активно использует нынешний энергетический кризис, начав газовый шантаж европейских стран. Способна ли Европа противостоять этому давлению? (укр.)
29 октября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Германия в ожидании новой коалиции: о чем уже договорились и о чем дискутируют партии

Участники коалиционных переговоров уже согласовали общий 12-страничный документ с первыми договоренностями. Часть из них напрямую касаются Украины (укр.)
28 октября 2021 — Мария Коваль-Гончар, для Европейской правды

Антирекорд Байдена: что повлекло за собой историческое падение рейтинга президента США

Падение рейтинга президента США стало антирекордом за последние 70 лет. Что привело к этому обвалу и способен ли Джо Байден переломить этот тренд? (укр.)
28 октября 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды