ЄС закликав не перетворювати поставки газу Молдові в геополітичний важіль

ЄС пообіцяв і далі підтримувати Молдову у подоланні кризи в енергетиці і закликав треті сторони не використовувати поставки газу як зброю.

Про це йдеться у заяві Ради асоціації ЄС-Молдова, з якою ознайомилася "Європейська правда".

Зустріч відбулася на тлі гострої газової кризи в Молдові після того, як наприкінці вересня "Газпром" не продовжив довгостроковий газовий контракт.

Протягом цього періоду ЄС підтримував Молдову, зокрема, надаючи експертні поради щодо розробки варіантів і сценаріїв диверсифікації поставок енергії та маршрутів.

"ЄС підтвердив своє зобов’язання надавати подальшу технічну підтримку Молдові для подолання кризи та підкреслив важливість розділення передачі та розподілу газу та електроенергії як засобу посилення стійкості Молдови. ЄС і Молдова наголосили на важливості стійкості до будь-яких потенційних зусиль третіх сторін використовувати енергію як геополітичний важіль", - йдеться у заяві.

Рада асоціації також нагадала про важливість продовження реформи енергетичного ринку для посилення конкуренції та прозорості в цьому секторі.

Як відомо, Молдова продовжує переговори з "Газпромом" щодо укладання довгострокового контракту. Згідно з нинішніми домовленостями, у жовтні Молдова отримує газ за ціною $790 за тисячу кубометрів. У цьому контракті передбачено отримання Молдовою лише 67% необхідного обсягу.

Financial Times з посиланням на свої джерела повідомило, що "Газпром" в рамках переговорів про постачання газу вимагає, щоб Молдова змінила свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відклала реформування енергетичного ринку в обмін на дешевий газ для країни.

Минулої п'ятниці парламент оголосив про запровадження надзвичайного стану у зв'язку з газовою кризою терміном до 20 листопада.

Днями Молдова вперше за 30 років почала закуповувати газ по 1 млн кубометрів від інших постачальників - у Нідерландах та Польщі.

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