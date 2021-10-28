ЕС призвал не превращать поставки газа в Молдову в геополитический рычаг

ЕС пообещал и дальше поддерживать Молдову в преодолении кризиса в энергетике и призвал третьи стороны не использовать поставки газа как оружие.

Об этом говорится в заявлении Совета ассоциации ЕС-Молдова, с которым ознакомилась "Европейская правда".

Встреча прошла на фоне острого газового кризиса в Молдове после того, как в конце сентября "Газпром" не продлил долгосрочный газовый контракт.

В течение этого периода ЕС поддерживал Молдову, в частности, предоставляя экспертные советы по разработке вариантов и сценариев диверсификации поставок энергии и маршрутов.

"ЕС подтвердил свое обязательство оказывать дальнейшую техническую поддержку Молдове для преодоления кризиса и подчеркнул важность разделения передачи и распределения газа и электроэнергии как средства усиления устойчивости Молдовы. ЕС и Молдова отметили важность устойчивости к любым потенциальным усилиям третьих сторон использовать энергию как геополитический рычаг", - говорится в заявлении.

Совет ассоциации также напомнил о важности продолжения реформы энергетического рынка для усиления конкуренции и прозрачности в этом секторе.

Как известно, Молдова продолжает переговоры с "Газпромом" по заключению долгосрочного контракта. Согласно нынешним договоренностям, в октябре Молдова получает газ по цене $790 за тысячу кубометров. В этом контракте предусмотрено получение Молдовой только 67% от необходимого объема.

Financial Times со ссылкой на свои источники сообщило, что "Газпром" в рамках переговоров о поставках газа требует, чтобы Молдова изменила свое соглашение о свободной торговле с ЕС и отложила реформирование энергетического рынка в обмен на дешевый газ для страны.

В прошлую пятницу парламент объявил о введении чрезвычайного положения в связи с газовым кризисом сроком до 20 ноября.

На днях Молдова впервые за 30 лет начала закупать газ по 1 млн кубометров от других поставщиков - в Нидерландах и Польше.

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