Россия использовала газ в качестве оружия против Молдовы - Боррель

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Молдова стала жертвой попыток России использовать природный газ для запугивания своего соседа.

Как пишет Reuters, об этом Боррель сказал на пресс-конференции с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"В глобальном масштабе рост цен во всем мире не является следствием использования поставок газа в качестве оружия, но в случае Молдовы – да", - сказал Боррель.

Кремль в среду отрицал, что российская компания использовала газовые переговоры с Кишиневом для достижения политических уступок, но Боррель отверг этот аргумент.

"В случае Молдовы необходимо учитывать политические характеристики ... это резкое ценовое повышение, связанное с политическими проблемами, которое требует нашей поддержки", - сказал Боррель, имея в виду 60 миллионов евро помощи от ЕС для Молдовы.

Гаврилица сказала, что молдавские официальные лица продолжают переговоры с "Газпромом" в Санкт-Петербурге и что она надеется на "доступный" долгосрочный контракт.

Напомним, правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции со своим молдавским коллегой Николае Попеску в Киеве заявил, что Украина будет сотрудничать с Молдовой в вопросах газоснабжения.

25 октября Молдова впервые за 30 лет независимости приобрела природный газ от альтернативного поставщика, а не в России. Молдавская государственная компания Energocom подписала контракт с польской компанией PGNiG на миллион кубометров природного газа.