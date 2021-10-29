Британія викликала посла Франції через риболовецьку суперечку

Британія засудила "невиправдані" погрози з боку Франції і викликала посла країни на тлі загострення суперечки через права на риболовлю після Brexit.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише BBC.

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс закликала до переговорів та попросила французького посла Катрін Колонну пояснити "розчаровуючі погрози".

Франція затримала один британський траулер, інший оштрафувала під час перевірок біля Гавру у четвер. Французька влада заявила, що затримане судно не мало ліцензії.

Міністр з питань довкілля Бпитанії Джордж Юстіс, водноча, наполягав, що у затриманого судна були необхідні документи від ЄС. Він висловив нерозуміння, чому, за деякими даними, човен могли пізніше виключити зі списку, наданого Євросоюзу.

Франція була обурена рішенням Великої Британії та острова Джерсі минулого місяця відмовити у видачі ліцензій на риболовлю десяткам французьких човнів і заявила, що Лондон порушив угоду щодо Brexit.

27 жовтня Франція оголосила, що заборонить британським рибальським судам заходити до деяких її портів з наступного тижня, якщо не буде досягнуто домовленості в суперечці з приводу ліцензій на риболовлю.

Франція також пригрозила посилити прикордонні та санітарні перевірки товарів із Британії, посилити перевірки безпеки на британських човнах і збільшити кількість перевірок вантажівок, що прямують до Британії та назад.