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Британия вызвала посла Франции из-за рыболовного спора

Пятница, 29 октября 2021, 07:46

Британия осудила "неоправданные" угрозы со стороны Франции и вызвала посла страны на фоне обострения спора из-за прав на рыбалку после Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет BBC.

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс призвала к переговорам и попросила французского посла Катрин Колонну объяснить разочаровывающие угрозы.

Франция задержала один британский траулер, а другой оштрафовала во время проверок возле Гавра в четверг. Французские власти заявили, что задержанное судно не имело лицензии.

Министр по вопросам окружающей среды Британии Джордж Юстис, однако, настаивал, что у задержанного судна были необходимые документы от ЕС. Он выразил непонимание, почему, по некоторым данным, лодку могли позже исключить из списка, предоставленного Евросоюзу.

Франция была возмущена решением Великобритании и острова Джерси в прошлом месяце отказать в выдаче лицензий на рыбалку десяткам французских лодок и заявила, что Лондон нарушил соглашение по Brexit.

27 октября Франция объявила, что запретит британским рыболовным судам заходить в некоторые ее порты со следующей недели, если не будет достигнута договоренность в споре по поводу лицензий на рыбалку.

Франция также пригрозила усилить пограничные и санитарные проверки товаров из Британии, усилить проверки безопасности на британских лодках и увеличить количество проверок грузовиков, направляющихся в Британию и обратно.

Франция была возмущена решением Великобритании и острова Джерси в прошлом месяце отказать в выдаче лицензий на рыбалку десяткам французских лодок и заявила, что Лондон нарушил соглашение по Brexit.

27 октября Франция объявила, что запретит британским рыболовным судам заходить в некоторые ее порты со следующей недели, если не будет достигнута договоренность в споре по поводу лицензий на рыбную ловлю.

Франция также пригрозила усилить пограничные и санитарные проверки товаров из Британии, усилить проверки безопасности на британских лодках и увеличить количество проверок грузовиков, направляющихся в Британию и обратно.

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Франция Великобритания Brexit
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