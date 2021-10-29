Прем’єр Грузії виключив дострокове звільнення Саакашвілі або передання його Україні

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що категорично відкидає можливість дострокового звільнення ув’язненого експрезидента Михеїла Саакашвілі або передання його Україні.

Як повідомляє "Эхо Кавказа", про це він сказав в інтерв’ю телеканалу "Імеді", пише "Європейська правда".

"Звісно, дострокове звільнення Саакашвілі виключене. Так само виключено, що його передадуть Україні. Якщо ми зробимо або перше, або друге, це означає, що увесь наш уряд наступного дня має піти у відставку", - заявив Гарібашвілі.

Він додав, що такі рішення означали би неповагу до законів країни.

Гарібашвілі сказав також, що Саакашвілі не хочуть переводити до приватної клініки, побоюючись заворушень під медичним закладом, та посилаючись на епідемію.

"Зараз епідемія коронавірусу. Там багато пацієнтів, відвідувачів, немає ніяких умов безпеки. Далі, їхній план полягає в тому, щоб мобілізувати кілька тисяч людей… Нам доведеться розставляти поліцію, застосовувати спецзасоби, це буде постійний хаос і безлади", - сказав Гарібашвілі.

Нагадаємо, ув’язнений після прибуття у Грузію Саакашвілі оголосив голодування, але в Грузії кажуть, що ніколи його не помилують.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна на всіх рівнях буде ставити питання про повернення Саакашвілі.

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