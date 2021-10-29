Премьер Грузии исключил досрочное освобождение Саакашвили или передачу его Украине

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что категорически исключает возможность досрочного освобождения заключенного экс-президента Михеила Саакашвили или передачу его Украине.

Как сообщает "Эхо Кавказа", об этом он сказал в интервью телеканалу "Имеди", пишет "Европейская правда".

"Конечно, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключено, что его передадут Украине. Если мы сделаем или первое, или второе, это означает, что все наше правительство на следующий день должно уйти в отставку", - заявил Гарибашвили.

Он добавил, что такие решения означали бы неуважение к законам страны.

Гарибашвили сказал также, что Саакашвили не хотят переводить в частную клинику, опасаясь беспорядков под медицинским учреждением и ссылаясь на эпидемию.

"Сейчас эпидемия коронавируса. Там много пациентов, посетителей, нет никаких условий безопасности. Далее, их план состоит в том, чтобы мобилизовать несколько тысяч человек… Нам придется расставлять полицию, применять спецсредства, это будет постоянный хаос и беспорядки", - сказал Гарибашвили.

Напомним, заключенный по прибытии в Грузию Саакашвили объявил голодовку, но в Грузии говорят, что никогда его не помилуют.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина на всех уровнях будет поднимать вопрос о возвращении Саакашвили.

Читайте также: Контрнаступление Саакашвили: сможет ли заключенный экс-президент победить грузинскую власть