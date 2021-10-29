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У Данії безробіття досягло мінімуму за 12 років

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 11:24

Безробіття у Данії досягло мінімального рівня за останні 12 років.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляють данські ЗМІ, серед яких DR, наводячи дані статистичного відомства.

Рівень безробіття знизився до 3,3% - що є найменшим показником з 2009 року. Цифри за вересень свідчать, що безробітних в країні стало менше 100 тисяч осіб, 94 600 - на 5400 менше, ніж у попередньому місяці.

"Це дуже позитивний сигнал і свідчення про те, що ми після зумовленої пандемією кризи - на правильному шляху", - прокоментував в.о. міністра праці та гендерної рівності Матіас Тесфає.

Скорочення безробіття спостерігається по всій території країни та у всіх вікових групах.

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Данія
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