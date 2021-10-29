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В Дании безработица достигла минимума за 12 лет

Пятница, 29 октября 2021, 11:24

Безработица в Дании достигла минимального уровня за последние 12 лет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают датские СМИ, среди которых DR, приводя данные статистического ведомства.

Уровень безработицы снизился до 3,3% – что является наименьшим показателем с 2009 года. Цифры за сентябрь свидетельствуют, что безработных в стране стало меньше 100 тысяч человек, 94 600 – на 5400 меньше, чем в предыдущем месяце.

"Это очень положительный сигнал и свидетельство того, что мы после обусловленного пандемией кризиса – на правильном пути", – прокомментировал и.о. министра труда и гендерного равенства Матиас Тесфайе.

Сокращение безработицы наблюдается на всей территории страны и во всех возрастных группах.

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Дания
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